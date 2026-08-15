Ramalan Zodiak Minggu 16 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pilihan pengeluaran yang bijaksana akan mencerminkan gaya Libra tanpa menguras cadangan keuangan.
Di sisi lain, jaga diri Scorpio dari pengeluaran emosi dengan beristirahat sejenak.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Minggu 16 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Sikap ceria akan menghidupkan kembali percikan dalam hubungan Anda dan membuat momen biasa menjadi luar biasa.
Promosi diri yang kreatif akan mendorong Anda maju di tempat kerja, jangan menghindari pengakuan.
Meskipun pengeluaran berlebihan mungkin menggoda Anda, pilihan yang bijaksana akan memastikan kelimpahan yang berkelanjutan.
Terhubung kembali dengan tubuh Anda melalui gerakan yang menyenangkan atau menari.
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
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Jawa Pos
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