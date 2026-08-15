Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.57 WIB

Ramalan Shio Minggu 16 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Gambar utama - Image
ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari membuat shio Naga tetap waspada.

Di sisi lain, meski saat-saat menyenangkan, gangguan kecil dapat membuat shio Ayam gila.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 16 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Perilaku yang tidak dapat diandalkan dari teman-teman dapat membuat Anda ragu untuk meminta nasihat mereka.

Sebaliknya, carilah ahli dalam masalah spesifik yang Anda tanyakan.

Menghindari risiko sangat dianjurkan dalam perencanaan masa depan, jadi pastikan Anda memiliki asuransi yang memadai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Minggu 16 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Minggu 16 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.52 WIB

Ramalan Shio Minggu 16 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Minggu 16 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 15 Agustus 2026 Buka Peluang Penghasilan Tambahan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Sabtu, 15 Agustus 2026 Buka Peluang Penghasilan Tambahan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore