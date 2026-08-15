Ramalan Shio Minggu 16 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Kesibukan sehari-hari membuat shio Naga tetap waspada.
Di sisi lain, meski saat-saat menyenangkan, gangguan kecil dapat membuat shio Ayam gila.
Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 16 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Perilaku yang tidak dapat diandalkan dari teman-teman dapat membuat Anda ragu untuk meminta nasihat mereka.
Sebaliknya, carilah ahli dalam masalah spesifik yang Anda tanyakan.
Menghindari risiko sangat dianjurkan dalam perencanaan masa depan, jadi pastikan Anda memiliki asuransi yang memadai.
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