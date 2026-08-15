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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.54 WIB

Ramalan Zodiak Aries Mingguan 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier, Cinta, Keuangan dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries minggu ini, 17-23 Agustus 2026, menunjukkan adanya peluang positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Aries akan berada dalam kondisi yang cukup fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.

Kemampuan tersebut dapat membantu Aries menghadapi perubahan dengan lebih tenang sekaligus mendukung tercapainya berbagai ambisi.

Minggu ini juga menjadi waktu yang baik bagi Aries untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan diri.

Meluangkan waktu untuk meditasi atau doa dapat membantu menjernihkan pikiran.

Dengan sikap yang lebih tenang, Aries dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan menjalani minggu ini secara lebih percaya diri.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aries pada minggu ini 17 hingga 23 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Aries berpeluang mendapatkan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan.

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dapat terlihat jelas sehingga membuka jalan menuju keberhasilan.

Bagi Aries yang sedang mencari pekerjaan, peluang baru juga mungkin datang minggu ini.

Manfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan kemampuan terbaik. Jangan takut mencoba pendekatan baru selama tetap dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

2. Cinta

Kehidupan asmara Aries diprediksi berjalan cukup harmonis. Hubungan dengan pasangan dapat terasa lebih dekat karena komunikasi yang menyenangkan.

Sikap humoris Aries menjadi salah satu cara untuk menciptakan suasana yang lebih hangat dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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