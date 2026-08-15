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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11.40 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin mengalami beberapa masalah kesehatan. Jagalah diri sendiri dengan baik hari ini. Aries akan mendapat dukungan tanpa henti dan positif dari anggota keluarga. Apa pun yang aries butuhkan, akan diberikan. 

Secara profesional, aries mungkin terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Gunakan keterampilan dan taktik untuk menangani situasi tersebut dengan hati-hati.

Zodiak taurus berada dalam suasana hati yang gembira. Jika merupakan pengusaha, taurus akan menghabiskan sepanjang hari untuk meningkatkan status keuangan. Cobalah melacak dan merencanakan pengeluaran dengan manajemen yang lebih baik. 

Jangan khawatir, karena taurus tidak akan kehilangan apa pun jika bersikap ekstra hati-hati. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan finansial. Taurus akan menemukan cara untuk meningkatkan prospek keuangan menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menyelesaikan rencana pernikahan, yang kemungkinan besar akan berhasil di masa depan. Terkait karir, jangan terlibat dalam pertengkaran di kantor dan beri tahu atasan jika aries sedang merasa tertekan.

Sementara itu, upaya dalam menurunkan berat badan membuat aries mendapatkan keringanan dari hipertensi yang dialami. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Prospek pernikahan sangat terlihat hari ini. Jadi jika masih lajang atau sudah bertunangan, hari ini mungkin memang hari keberuntungan aries. 

Editor: Hanny Suwindari
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