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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Tidak mengherankan jika zodiak aries merasa frustrasi dengan teman dekat atau pasangan yang kurang ambisius. Energi di udara dapat menekankan cara dinamis aries dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. 

Orang lain yang pasif atau takut, mungkin sulit untuk aries pahami. Namun, orang lain melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik untuk mereka. Jadi, cobalah untuk bersabar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menyelesaikan rencana pernikahan, yang kemungkinan besar akan berhasil di masa depan. Terkait karir, jangan terlibat dalam pertengkaran di kantor dan beri tahu atasan jika aries sedang merasa tertekan.

Sementara itu, upaya dalam menurunkan berat badan membuat aries mendapatkan keringanan dari hipertensi yang dialami. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Prospek pernikahan sangat terlihat hari ini. Jadi jika masih lajang atau sudah bertunangan, hari ini mungkin memang hari keberuntungan aries. 

Jika telah lama mencari pasangan hidup, maka hari ini pencarian aries akhirnya berakhir. Buatlah pilihan dan selesaikan rencanamu, karena pernikahan kemungkinan besar akan berhasil di masa depan.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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