Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 10.00 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Teman dan keluarga akan menciptakan beberapa momen yang membahagiakan dalam hidup zodiak capricorn. Ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai sesuatu yang signifikan. 

Melalui cara ini, capricorn akan mendapatkan nilai bagus, pujian, dan hadiah. Hal ini akan mendorong capricorn untuk selalu berada di sisi orang-orang yang spesial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menggabungkan pendapat orang terdekat dan intuisi sendiri untuk membuat keputusan pernikahan. Terkait karir, temukan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan karir secara jangka panjang.

Sementara itu, lakukan perubahan gaya hidup yang akan memperbaiki masalah tekanan darah. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn

Saat ini, capricorn mungkin merasa agak bingung. Belakangan ini, rencana pernikahan dan tuntutan orang tua mungkin bertentangan dengan keinginan capricorn. 

Bisa jadi, teman-teman juga tidak menyukai pilihan pasangan capricorn. Jangan abaikan perasaan mereka yang mengenal dan menyayangi capricorn. Selain itu, cobalah lebih mendengarkan intuisi untuk membuat keputusan.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kerap Kesulitan Saat di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Anda Melakukan 6 Perilaku Ini - Image
Kepribadian

Kerap Kesulitan Saat di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Anda Melakukan 6 Perilaku Ini

Jumat, 14 Agustus 2026 | 09.40 WIB

Gabung Persis Solo, Saddam Gaffar Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Gabung Persis Solo, Saddam Gaffar Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.39 WIB

Jika Anda Merasa Sengsara di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Terbiasa Melakukan 7 Perilaku Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Merasa Sengsara di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Terbiasa Melakukan 7 Perilaku Ini

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore