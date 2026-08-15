Ramalan Zodiak Capricorn 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Teman dan keluarga akan menciptakan beberapa momen yang membahagiakan dalam hidup zodiak capricorn. Ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai sesuatu yang signifikan.

Melalui cara ini, capricorn akan mendapatkan nilai bagus, pujian, dan hadiah. Hal ini akan mendorong capricorn untuk selalu berada di sisi orang-orang yang spesial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menggabungkan pendapat orang terdekat dan intuisi sendiri untuk membuat keputusan pernikahan. Terkait karir, temukan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan karir secara jangka panjang.

Sementara itu, lakukan perubahan gaya hidup yang akan memperbaiki masalah tekanan darah. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn

Saat ini, capricorn mungkin merasa agak bingung. Belakangan ini, rencana pernikahan dan tuntutan orang tua mungkin bertentangan dengan keinginan capricorn.

Bisa jadi, teman-teman juga tidak menyukai pilihan pasangan capricorn. Jangan abaikan perasaan mereka yang mengenal dan menyayangi capricorn. Selain itu, cobalah lebih mendengarkan intuisi untuk membuat keputusan.