Dikenal Lembut dan Menenangkan, Ini 5 Weton Lakuning Rembulan yang Hidupnya Penuh Berkah

JawaPos.com – Dalam kepercayaan dan tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Salah satu istilah yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah Lakuning Rembulan, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai sosok yang berjalan atau bersinar seperti bulan.

Istilah tersebut menggambarkan pribadi yang memiliki pembawaan tenang, lembut, bijaksana, dan mampu memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan tradisional, karakter semacam ini juga dikaitkan dengan kemudahan dalam menjalin hubungan serta datangnya berbagai bentuk keberuntungan.

Pemilik weton yang dianggap memiliki sifat Lakuning Rembulan dipercaya mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Mereka juga disebut mempunyai hati yang baik, mudah menolong, serta sering menjadi tempat orang lain meminta nasihat.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki karakter Lakuning Rembulan?

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton, berikut lima weton yang disebut memiliki sifat Lakuning Rembulan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Kliwon – Tenang dan Punya Jiwa Pemimpin Orang yang lahir pada Senin Kliwon dipercaya mempunyai pembawaan lembut dan menenangkan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal dengan matang sebelum menentukan pilihan.

Kemampuan berkomunikasi dengan baik membuat mereka dipercaya mampu meredakan perselisihan. Tak hanya itu, karakter kepemimpinan juga disebut tumbuh secara alami dalam diri pemilik weton ini.

Dalam urusan rezeki, Senin Kliwon dipercaya memiliki jalan yang cukup baik. Sifat ikhlas dan ketulusan dalam membantu orang lain dianggap menjadi salah satu sumber datangnya keberuntungan.

Mereka juga kerap menjadi tempat orang terdekat untuk mencurahkan masalah. Kemampuan diplomasi dan intuisi yang kuat diyakini dapat mendukung perjalanan kariernya.