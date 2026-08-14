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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Kaya Bukan Sekadar Mimpi, 8 Weton Ini Disebut Punya Daya Tarik Rezeki yang Kuat

seseorang yang didatangi kekayaan setelah lama hidup sengsara. (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang didatangi kekayaan setelah lama hidup sengsara. (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran Jawa juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat terhadap peluang dan kemakmuran. Pemilik weton tersebut dianggap lebih mudah menemukan kesempatan, membangun relasi, maupun bangkit ketika menghadapi persoalan ekonomi.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki hoki besar dalam urusan rezeki.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi digambarkan mempunyai pembawaan yang menarik sehingga relatif mudah diterima oleh orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan bersosialisasi tersebut dipercaya dapat membuka banyak pintu kesempatan. Mereka juga dianggap cukup kreatif dalam mencari jalan keluar ketika berhadapan dengan persoalan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Senin Legi disebut pandai memanfaatkan peluang yang muncul. Pertemuan dengan orang baru pun bisa menjadi awal dari kesempatan yang membawa keuntungan.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dikenal dalam primbon sebagai sosok yang mempunyai pola pikir strategis. Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan peluang dengan matang sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan dunia usaha, perdagangan, maupun investasi. Mereka dianggap mampu melihat potensi yang belum tentu disadari orang lain.

Keberanian mengambil keputusan, jika dibarengi perhitungan yang tepat, disebut dapat menjadi salah satu jalan menuju kemapanan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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