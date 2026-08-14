Disebut Weton Unggulan, 6 Kelahiran Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter maupun perjalanan hidup seseorang. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan rezeki, keberuntungan, dan kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam Primbon Jawa, beberapa weton dianggap mempunyai karakter yang menonjol, mulai dari keteguhan hati, kemampuan memimpin, hingga kegigihan dalam mengejar tujuan.

Meski demikian, ramalan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya. Kondisi ekonomi maupun kesuksesan seseorang pada kenyataannya dipengaruhi banyak faktor, termasuk usaha, pendidikan, kesempatan, dan keputusan yang diambil.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi rezeki, kesuksesan, dan kewibawaan.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing digambarkan sebagai pribadi yang cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Karakter tersebut dipadukan dengan keberanian dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Mereka dipercaya mempunyai wawasan cukup luas dan mampu berkomunikasi dengan baik. Target hidup yang tinggi juga membuat pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang mau bekerja keras untuk mencapai keinginannya.

Selain itu, Kamis Pahing disebut mempunyai perhatian terhadap kerapian dan penampilan. Dalam urusan rezeki, primbon mengaitkan weton ini dengan kehidupan yang relatif berkecukupan.

2. Selasa Wage Selasa Wage digambarkan sebagai pribadi yang berani menghadapi kesulitan. Dalam penafsiran primbon, weton ini dikaitkan dengan karakter sabar, dapat dipercaya, suka melindungi, dan memiliki kesediaan untuk berkorban demi orang lain.

Mereka juga disebut mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. Sifat pemaaf, setia, dan tidak gemar membicarakan keburukan orang lain menjadi karakter lain yang dilekatkan pada weton ini.