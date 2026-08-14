Kekayaan Menghampiri! 6 Weton Ini Konon Pandai Menarik Peluang dan Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam berbagai tradisi masyarakat. Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran. Perhitungannya juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki lebih terbuka. Dalam istilah kiasan, ada pula yang menyebutnya sebagai sosok yang sering “didatangi malaikat pembawa rezeki”.

Ungkapan tersebut bukan berarti kehadiran malaikat secara harfiah, melainkan gambaran mengenai seseorang yang dianggap mudah menemukan kesempatan, mendapat kepercayaan, serta memiliki banyak jalan untuk memperoleh penghasilan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut mempunyai aura keberuntungan dan peluang rezeki yang kuat.

1. Jumat Legi – Dipercaya Mudah Mendapat Kepercayaan Jumat Legi menjadi salah satu weton yang disebut memiliki pembawaan tenang dan mampu membuat orang lain merasa nyaman.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton ini relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kepercayaan tersebut dapat berkembang menjadi berbagai kesempatan.

Peluang bisa hadir melalui kerja sama, tawaran pekerjaan, relasi bisnis, hingga proyek yang datang dari orang yang sebelumnya sudah mengenal kemampuan mereka.

Namun, kepercayaan yang telah diperoleh perlu dijaga dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Rezeki yang datang melalui relasi akan lebih berharga apabila diiringi dengan integritas.