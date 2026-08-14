Kekayaan Menghampiri! 6 Weton Ini Konon Pandai Menarik Peluang dan Keberuntungan

seseorang yang hartanya kian membumbung. (Freepik/prostophotokate)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam berbagai tradisi masyarakat. Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran. Perhitungannya juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki lebih terbuka. Dalam istilah kiasan, ada pula yang menyebutnya sebagai sosok yang sering “didatangi malaikat pembawa rezeki”.
Ungkapan tersebut bukan berarti kehadiran malaikat secara harfiah, melainkan gambaran mengenai seseorang yang dianggap mudah menemukan kesempatan, mendapat kepercayaan, serta memiliki banyak jalan untuk memperoleh penghasilan.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut mempunyai aura keberuntungan dan peluang rezeki yang kuat.
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang disebut memiliki pembawaan tenang dan mampu membuat orang lain merasa nyaman.
Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton ini relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kepercayaan tersebut dapat berkembang menjadi berbagai kesempatan.
Peluang bisa hadir melalui kerja sama, tawaran pekerjaan, relasi bisnis, hingga proyek yang datang dari orang yang sebelumnya sudah mengenal kemampuan mereka.
Namun, kepercayaan yang telah diperoleh perlu dijaga dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Rezeki yang datang melalui relasi akan lebih berharga apabila diiringi dengan integritas.
Pemilik weton Rabu Kliwon dalam Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi yang peka terhadap keadaan di sekitarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur