Tak Mudah Tumbang oleh Kesulitan, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter seseorang berdasarkan hari dan pasaran kelahirannya. Sebagian orang juga mengaitkannya dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga kondisi rezeki.

Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai karakter setiap weton. Ada beberapa kombinasi yang dipercaya memiliki sifat pekerja keras, pandai mengambil keputusan, mempunyai jiwa kepemimpinan, atau mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Karakter-karakter tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau tidak akan mengalami kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut memiliki karakter dan potensi rezeki yang baik.

1. Senin Pon Orang yang lahir pada Senin Pon digambarkan mempunyai karakter tegas sekaligus dapat dipercaya. Mereka cenderung mampu memegang tanggung jawab dan berusaha menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, weton ini dipercaya memiliki kecerdasan dan naluri untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Gagasan yang mereka sampaikan juga kerap mendapat perhatian karena dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Kemampuan berpikir kreatif dan keberanian menghadapi tantangan menjadi modal bagi Senin Pon dalam mengejar cita-cita. Dalam penafsiran primbon, sifat tersebut membuat mereka berpeluang menjadi sosok yang mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing disebut mempunyai kecenderungan sebagai seorang pemimpin. Mereka dipercaya memiliki keberanian untuk mengambil keputusan serta kemauan untuk bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat.

Sifat suka membantu dan menghargai kebaikan orang lain juga menjadi salah satu karakter yang dilekatkan pada weton ini. Hubungan baik dengan lingkungan dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam perjalanan hidupnya.