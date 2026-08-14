Banjir Peluang dan Hoki, 7 Shio Ini Konon Sedang Berada di Fase Keberuntungan

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kerap digunakan sebagian orang untuk mengenali karakter dan peruntungan berdasarkan tahun kelahiran.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani mengambil peluang, ada pula yang unggul karena ketelitian, kemampuan beradaptasi, atau kepiawaian membangun relasi.

Sejumlah tafsir astrologi bahkan menyebut beberapa shio mempunyai peruntungan yang lebih kuat dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Meski begitu, prediksi shio bukanlah jaminan seseorang akan otomatis kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan cara seseorang mengelola keuangannya.

Berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang keberuntungan finansial kuat, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki.

1. Shio Monyet – Kreatif dan Pandai Membaca Peluang Pemilik Shio Monyet dikenal mempunyai karakter cerdas, aktif, dan penuh ide. Mereka biasanya tidak mudah puas dengan cara lama sehingga terdorong mencari pendekatan yang lebih kreatif.

Dalam pekerjaan maupun bisnis, kemampuan berpikir strategis menjadi salah satu kekuatan mereka. Shio Monyet juga dipercaya cukup berani mengambil keputusan ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.

Sifat adaptif membuat mereka relatif mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan. Kombinasi kreativitas, keberanian, dan kemampuan membaca situasi inilah yang dalam astrologi dikaitkan dengan peluang kesuksesan.

2. Shio Kuda – Pekerja Keras dan Pantang Menyerah Shio Kuda digambarkan sebagai pribadi yang penuh energi, mandiri, dan memiliki semangat tinggi.