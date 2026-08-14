Bukan Sekadar Hoki, 6 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Lebar

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa. Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran, tetapi juga dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang.

Primbon Jawa kemudian memberikan berbagai penafsiran terhadap setiap kombinasi weton. Salah satunya berkaitan dengan rezeki dan peluang kehidupan.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter pendukung seperti pandai membaca kesempatan, mudah membangun relasi, pekerja keras, hingga memiliki kemampuan mengelola peluang finansial.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan kemampuan mengelola apa yang dimiliki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam penafsiran tersebut disebut sedang berada dalam fase rezeki yang baik.

1. Jumat Legi Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki peluang rezeki cukup besar. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter yang mudah menarik perhatian dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dalam penafsiran primbon, sifat tersebut dapat menjadi modal untuk mendapatkan berbagai kesempatan, mulai dari kerja sama, usaha, hingga peluang lain yang sebelumnya tidak direncanakan.

Jumat Legi juga sering dikaitkan dengan karakter dermawan. Kebiasaan membantu orang lain dipercaya menjadi salah satu hal yang membuat hubungan sosial mereka semakin luas.

Namun, ketika mendapatkan pemasukan lebih besar, kemampuan mengatur keuangan tetap diperlukan agar keuntungan tidak cepat habis.