Rezeki Tak Disangka-Sangka, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Terbuka Menuju Kemakmuran

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya sudah dipastikan
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki.
Bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan terhadap Primbon Jawa, weton dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenali karakter dan potensi diri. Namun, ramalan tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Mbah Pitung Dino, terdapat sejumlah weton yang dalam pembacaan Primbon Jawa dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang. Lima weton berikut disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dengan berbagai jalan rezeki.
Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kemampuan membaca situasi, serta pengelolaan keuangan yang baik. Lantas, weton apa saja yang dimaksud?
Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik. Dalam hitungan yang digunakan pada artikel sumber, weton ini memiliki neptu 14.
Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain membuat pemilik Jumat Legi dianggap berpotensi memperoleh kesempatan melalui jaringan sosial maupun profesional. Peluang tersebut dapat berupa kerja sama, proyek baru, tawaran pekerjaan, hingga kesempatan dalam dunia usaha.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, periode keberuntungan akan lebih mudah dimanfaatkan apabila pemilik weton ini mampu memilih kesempatan dengan cermat. Jangan sampai banyaknya tawaran justru membuat salah mengambil keputusan.
Sikap rendah hati dan kemampuan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang juga menjadi hal yang penting agar peluang yang datang dapat memberikan manfaat berkelanjutan.
Berikutnya ada Rabu Kliwon dengan neptu 15. Weton ini dipercaya memiliki karakter yang cenderung tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.
Sifat tersebut membuat Rabu Kliwon dianggap mampu membaca perubahan keadaan sebelum menentukan langkah. Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, kemampuan melihat peluang dari sudut pandang berbeda dapat menjadi keunggulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur