Rezeki Tak Disangka-Sangka, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Terbuka Menuju Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki.

Bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan terhadap Primbon Jawa, weton dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenali karakter dan potensi diri. Namun, ramalan tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Mbah Pitung Dino, terdapat sejumlah weton yang dalam pembacaan Primbon Jawa dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang. Lima weton berikut disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dengan berbagai jalan rezeki.

Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kemampuan membaca situasi, serta pengelolaan keuangan yang baik. Lantas, weton apa saja yang dimaksud?

1. Jumat Legi Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik. Dalam hitungan yang digunakan pada artikel sumber, weton ini memiliki neptu 14.

Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain membuat pemilik Jumat Legi dianggap berpotensi memperoleh kesempatan melalui jaringan sosial maupun profesional. Peluang tersebut dapat berupa kerja sama, proyek baru, tawaran pekerjaan, hingga kesempatan dalam dunia usaha.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, periode keberuntungan akan lebih mudah dimanfaatkan apabila pemilik weton ini mampu memilih kesempatan dengan cermat. Jangan sampai banyaknya tawaran justru membuat salah mengambil keputusan.

Sikap rendah hati dan kemampuan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang juga menjadi hal yang penting agar peluang yang datang dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

2. Rabu Kliwon Berikutnya ada Rabu Kliwon dengan neptu 15. Weton ini dipercaya memiliki karakter yang cenderung tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.