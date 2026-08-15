Mampu Merasakan Hal Tak Terlihat? Ini 10 Weton yang Disebut Punya Kepekaan Batin

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter, watak, hingga sisi spiritual seseorang.

Salah satu kepercayaan yang cukup menarik adalah mengenai mata batin. Dalam tradisi dan tafsir tertentu, beberapa weton dianggap mempunyai kepekaan lebih tinggi terhadap suasana, firasat, atau hal-hal yang dipercaya berkaitan dengan dunia tak kasatmata.

Kepekaan tersebut biasanya digambarkan melalui karakter yang tenang, intuitif, peka terhadap perasaan orang lain, serta mampu membaca situasi sebelum mengambil keputusan.

Perlu dicatat, pandangan mengenai mata batin dan kemampuan merasakan energi gaib merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi spiritual, bukan kemampuan yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, berikut 10 weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki kepekaan batin tinggi.

1. Minggu Wage Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat. Sikap tersebut membuat mereka dianggap matang dalam berpikir dan sering menjadi tempat orang lain meminta pertimbangan.

Ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak benar, mereka juga dipercaya mampu bersikap tegas. Ketenangan dan kewibawaan menjadi karakter yang menonjol dalam berbagai tafsir mengenai weton ini.

2. Senin Pon Senin Pon memiliki neptu 11, dengan perhitungan Senin bernilai 4 dan Pon bernilai 7.