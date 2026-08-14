Rezeki Melaju Cepat, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Momentum Finansial Menjanjikan

JawaPos.com - Bekerja keras belum tentu selalu langsung menghasilkan perubahan finansial yang signifikan. Ada orang yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran, tetapi kondisi ekonominya masih terasa berjalan di tempat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, momentum tertentu dipercaya dapat membawa perubahan terhadap peruntungan seseorang. Salah satunya adalah tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api.

Kuda Api sering diasosiasikan dengan energi yang aktif, berani, cepat, dan penuh dorongan untuk melakukan perubahan. Karena itu, tahun ini dalam ramalan dipercaya lebih cocok bagi mereka yang berani mengambil peluang dan tidak terlalu lama menunda keputusan.

Berdasarkan ramalan yang dilansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang finansial cukup kuat pada 2026. Berikut daftarnya.

1. Shio Macan Macan dikenal sebagai salah satu shio yang memiliki karakter berani, tegas, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Karakter tersebut dianggap cukup selaras dengan energi Tahun Kuda Api yang penuh pergerakan. Pada 2026, Macan disebut memiliki peluang untuk mengambil langkah yang berdampak terhadap perkembangan karier maupun kondisi finansial.

Kesempatan bisa muncul melalui promosi jabatan, proyek bernilai besar, atau hasil dari keputusan finansial yang sebelumnya telah dilakukan.

Namun, peningkatan rezeki perlu dibarengi dengan kemampuan menjaga hubungan. Kesuksesan akan lebih mudah dipertahankan ketika ambisi berjalan seimbang dengan sikap rendah hati dan kemampuan bekerja sama.

2. Shio Naga Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan pengaruh besar. Dalam ramalan tahun Kuda Api, karakter tersebut disebut semakin menonjol.