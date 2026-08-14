Rafael Leão Angkat Bicara tentang Masa Depannya di AC Milan Usai Rumor Kepindahannya Mencuat

Rafael Leao (Bein Sports)
JawaPos.com – Rafael Leão akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya di AC Milan setelah rumor kepindahannya kembali mencuat dalam bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Penyerang asal Portugal itu menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai kariernya hanya boleh disampaikan oleh keluarga dan tim hukum yang telah dipercayainya.
Melalui media sosial, Leão menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah tampil maksimal dalam setiap pertandingan dan sesi latihan bersama AC Milan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak membenarkan berbagai rumor mengenai masa depannya yang mengaitkannya dengan sejumlah klub, termasuk Galatasaray.
Galatasaray memang disebut masih tertarik mendatangkan Leão, sementara Fenerbahçe dan Beşiktaş juga dikabarkan masuk dalam daftar klub yang memantau situasinya.
Namun, AC Milan dilaporkan menginginkan sekitar EUR 60 juta atau sekitar Rp1,16 triliun untuk melepas sang pemain secara permanen, sedangkan tawaran awal sekitar EUR 35 juta atau sekitar Rp675 miliar dinilai belum memenuhi tuntutan klub.
Leão masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga Juni 2028 sehingga klub Italia tersebut memiliki posisi kuat dalam menentukan masa depannya.
Untuk saat ini, Leão tidak mengonfirmasi akan meninggalkan Milan maupun memastikan bertahan, tetapi menegaskan bahwa dirinya ingin berkonsentrasi pada persiapan musim baru dan meminta publik hanya mempercayai informasi dari pihak yang berwenang.
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Jawa Pos
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