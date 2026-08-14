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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang berjalan cukup lambat. Berbagai situasi mungkin tidak memberikan hasil atau keuntungan secara cepat, sehingga Anda disarankan untuk tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi.

Hari ini juga bukan waktu yang ideal untuk menunggu banyak kejadian menyenangkan. Tetaplah tenang dan fokus menjalani aktivitas sesuai rencana agar tekanan yang muncul tidak semakin mengganggu keseimbangan Aquarius.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (14/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini Aquarius mungkin merasa perkembangan berbagai hal berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Manfaat dari sejumlah usaha baru dapat dirasakan secara bertahap, sehingga diperlukan kesabaran untuk melewati situasi tersebut. Jangan berharap terlalu banyak pada kejadian yang menyenangkan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara mungkin menghadapi sedikit hambatan. Anda berpotensi kesulitan mempertahankan pemahaman yang baik dengan pasangan sehingga komunikasi menjadi kurang nyaman.

Cobalah bersikap lebih fleksibel dan berikan kata-kata yang menenangkan kepada orang yang Anda cintai. Sikap saling menguatkan dapat membantu mempertahankan hubungan tetap harmonis.

Karier Aquarius

Tekanan kerja yang berlebihan berpotensi menjadi persoalan utama hari ini. Banyaknya tanggung jawab dapat membuat Anda merasa kewalahan jika tidak mengatur cara kerja dengan baik.

Karena itu, susun rencana sebelum mulai mengerjakan berbagai tugas. Menjalankan pekerjaan sesuai prioritas akan membantu Aquarius bekerja lebih teratur dan mengurangi tekanan.

Kesehatan Aquarius

Perhatian terhadap kesehatan keluarga mungkin menjadi salah satu hal yang cukup menyita pikiran. Ada kemungkinan Anda perlu mengeluarkan biaya untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan ibu.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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