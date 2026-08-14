Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat 14 Agustus 2026: Jaga Punggung dan Hindari Diet Ekstrem

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kondisi punggung dan pola makan.
Capricorn disarankan menghindari diet ekstrem serta lebih berhati-hati jika mulai merasakan ketidaknyamanan pada bagian punggung, terutama bagi yang banyak menghabiskan waktu duduk atau bekerja dengan aktivitas fisik.
Pola hidup seimbang menjadi kunci untuk menjaga kebugaran Capricorn. Pastikan tubuh mendapatkan makanan bergizi, cukup cairan, tidur yang teratur, serta aktivitas fisik sesuai kemampuan.
Suasana hati Capricorn juga diprediksi Happy sehingga energi positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat.
Berikut ramalan kesehatan Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kondisi punggung dan pola makan.
AstroTalk mengingatkan Capricorn agar menghindari diet ekstrem serta lebih berhati-hati jika mengalami ketidaknyamanan pada bagian punggung.
Bagi Capricorn yang sedang mengejar target pekerjaan atau ingin mengubah kondisi tubuh, jangan mengambil langkah yang terlalu drastis tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh.
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Jawa Pos
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