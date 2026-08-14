Ramalan Karier Capricorn Jumat 14 Agustus 2026: Peluang Kemajuan Mulai Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Karier Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026, membawa peluang yang cukup menjanjikan untuk perkembangan profesional.
Tugas baru, proyek tambahan, atau tanggung jawab yang lebih besar bisa menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk menunjukkan kemampuan dan membangun kepercayaan di tempat kerja.
Capricorn disarankan tidak terburu-buru menerima setiap peluang tanpa perencanaan. Pahami tanggung jawab, batas waktu, dan sumber daya yang tersedia agar hasil pekerjaan tetap maksimal.
Bagi yang sedang mencari pekerjaan, memperluas pencarian serta memperbarui CV dan portofolio juga dapat membantu membuka kesempatan baru.
Berikut ramalan karier Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Karier Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026, membawa peluang yang cukup menjanjikan.
AstroTalk menggambarkan prospek pekerjaan Capricorn sebagai sesuatu yang dapat memberikan perkembangan atau kemajuan.
Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak terlalu meremehkan kesempatan yang datang, meskipun pada awalnya terlihat sederhana.
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Jawa Pos
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