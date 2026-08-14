Tak Mau Mendapatkan Cinta Sembarangan! 3 Zodiak yang Memasang Standar Tinggi Saat Mencari Pasangan

seseorang yang sedang kencan dengan pasangannya / foto: Magnific/frimufilms
JawaPos.com - Tiga zodiak berikut ini adalah sosok orang-orang yang memasang standar tinggi pada calon pasangan.
Mereka menginginkan sosok terbaik, dan jika orang tersebut tidak mampu memenuhi standar harapan tersebut, ketiganya lebih memilih sendiri.
Mereka tidak mau membuang-buang waktu untuk menghabiskan waktu pada hubungan yang dianggap sia-sia tanpa arah yang jelas.
Mengutip informasi dari laman //collective.worl tiga zodiak ini memasang ekspektasi tinggi pada pasangannya.
Leo
Leo memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka tahu nilai diri mereka dan ingin dihargai karenanya. Mereka tidak akan pernah menerima perlakuan seadanya atau kurang dari itu.
Leo ingin diberi bunga, diajak makan malam mewah, lalu menikmati perjalanan romantis. Mereka adalah sosok yang menginginkan cinta terbaik yang bisa didapatkan.
Virgo
Virgo memiliki standar yangs angat tinggi, terlebih soal pasangan. Mereka tidak menginginkan hubungan tanpa komitmen. Virgo juga menginginkan romansa yang terencana.
Mereka perlu tahu bahwa pasangannya sudah membuat keputusan besar hidup bersama virgo. Virgo selalu menginginkan yang terbaik, dan jika tidak mendapatkannya, mereka yakin bisa menemukannya di dalam diri orang lain.
Capricorn
Capricorn sebenarnya bukan tipe orang yang gemar berkencan. Namun, akhirnya mereka menginginkan yang terbaik saat sudah menaruh hati.
Capricorn menginginkan makan malam yang menyenangkan dan percakapan berkualitas. Mereka ingin memastikan waktu mereka tidak terbuang sia-sia.
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Jawa Pos
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