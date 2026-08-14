Miliki Pandangan Sendiri Tentang Kehidupan! 3 Zodiak Berjiwa Bebas Tak Suka Terkekang

Ilustrasi seseorang yang merasa bebas./(Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Tiga zodiak ini adalah pribadi dengan jiwa bebas dan merdeka. Mereka berbuat seolah tidak ada yang melihat.
Ketiganya berjalan dengan mengikuti irama hidupnya sendiri. Mereka juga memiliki pandangan sendiri, mengenai apa yang mereka inginkan dari kehidupannya dan tidak percaya pada tuntutan untuk selalu menyesuaikan diri.
Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak berikut adalah sosok orang-orang yang berpikiran bebas.
Sagittarius
Sagittarius terlahir dengan jiwa petualang yang mengalir. Mereka ingin melihat sebanyak mungkin dunia selama hidupnya.
Mereka sulit dikekang dan memang itulah yang mereka inginkan. Sagittarius membutuhkan kebebasan untuk mengeksplorasi dan menjalani hidup sepenuhnya.
Aries
Aries adalah zodiak yang berani, penuh gairah, dan bertekad kuat. Mereka sangat mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Aries tidak takut mengejar kehidupan terbaik versi dirinya sendiri.
Mereka tidak tertarik menjalani hidup yang terasa tidak autentik. Bahkan jika harus berjalan sendirian sesekali.
Gemini
Gemini bersifat intelektual dan berpikiran terbuka. Mereka dikenal memiliki dua sisi kepribadian, sehingga terkadang sulit dipahami atau diikuti. Mereka tidak keberatan untuk terlihat misterius. Mereka lebih memilih hidup bebas dan menjelajah dunia dengan cara mereka sendiri.
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Jawa Pos
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