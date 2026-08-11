Kehidupan Membaik! 6 Shio Unggulan Mulai Mendapat Perhatian Dewa Uang

seseorang yang kehidupannya kian membaik (Freepik/drobotdean)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perputaran nasib tidak pernah berhenti.
Ada masa surut, ada masa pasang.
Bagi sebagian orang, tahun-tahun sebelumnya mungkin terasa berat—banyak kehilangan, kegagalan, dan kesulitan keuangan yang seolah tak kunjung usai.
Namun, langit kini mulai cerah.
Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, menurut perhitungan astrologi Tiongkok terbaru, enam shio unggulan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda keberuntungan finansial yang membaik secara drastis.
Setelah masa-masa penuh tantangan, Dewa Uang (Cai Shen) akhirnya mulai melirik mereka yang tak pernah menyerah.
Konsistensi, kerja keras, dan keteguhan hati mulai membuahkan hasil nyata.
Siapa saja keenam shio beruntung ini?
Mari kita simak lebih dalam.
1. Shio Naga (龙) – Bangkit dari Abu Kegagalan
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