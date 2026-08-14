Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat 14 Agustus 2026: Perbanyak Buah dan Sayuran

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Virgo pada Jumat, 14 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dari sisi asupan nutrisi.
Buah, sayuran, dan yogurt dapat menjadi pilihan untuk membantu melengkapi pola makan, sementara waktu istirahat dan kecukupan cairan juga tetap perlu dijaga agar tubuh tidak mudah lelah.
Virgo juga disarankan berada di lingkungan yang memberikan energi positif karena kondisi pikiran dapat memengaruhi keseharian.
Dengan suasana hati yang lebih baik, pola hidup seimbang akan lebih mudah dipertahankan, seperti berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Virgo pada Jumat, 14 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dari sisi asupan nutrisi.
AstroTalk menyarankan Virgo meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan yogurt sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan.
Virgo yang memiliki aktivitas padat mungkin sering mengabaikan pola makan.
Kesibukan pekerjaan dapat membuat waktu makan menjadi tidak teratur atau memilih makanan yang praktis tanpa memperhatikan kandungan nutrisinya.
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Jawa Pos
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