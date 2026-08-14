Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

JawaPos.com - Zodiak sagitarius yang terhormat mungkin mengalami kekecewaan dan frustrasi di beberapa bidang. Rencana dan tujuan yang sagitarius tetapkan untuk diri sendiri mungkin sulit dicapai, sehingga berdampak pada produktivitas dan membuat tidak bahagia. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir tentang masalah yang bersifat sementara ini.

Pandangan hidup zodiak capricorn mungkin akan berubah drastis. Hal-hal praktis dan logis memikat capricorn yang terhormat, jadi perhatikan hal-hal tersebut. Capricorn bisa menjadi berbeda sebagai akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman tertentu.

Perubahan perspektif ini akan berdampak positif pada hidup capricorn dan orang-orang di sekitar. Ini mungkin adalah fase baru dimana capricorn akhirnya mencapai beberapa tujuan. Semester itu, bertemu kenalan baru diprediksi terjadi hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan tentang konsep acara pernikahan. Terkait karir, identifikasi dan hindari siapa pun yang mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyekmu.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.

Cinta Sagitarius

Sagitarius akan merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan mengenai konsep acara pernikahan yang akan datang. Bahkan, keluarga juga akan setuju dengan detailnya.