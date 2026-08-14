Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang indah untuk zodiak gemini jadi santai saja dan nikmati. Gemini akan stabil secara emosional, sehingga memberi rasa kesejahteraan yang luas.

Gemini juga akan merasa percaya diri. Gunakan energi ini untuk mewujudkan rencana, menjadi produktif di tempat kerja, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Hari ini, zodiak cancer harus berhati-hati dan menangani segala urusan dengan waspada. Situasi yang mungkin muncul hari ini akan membuat cancer merasa disalahpahami oleh orang lain.

Jangan terlalu memaksakan diri untuk membuat mereka sepenuhnya memahami sudut pandangmu. Ini hanyalah salah satu hari dimana segala sesuatunya sebaiknya dibiarkan apa adanya. Hal ini akan berlalu, jadi renungkan hidup dan rencanakan masa depanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk fokus memikirkan apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, jangan membiarkan rasa cepat puas diri menghambat kemajuanmu.

Sementara itu, kabar baik dari orang lain akan membuat kesehatan dan suasana hati gemini meningkat. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.

Cinta Gemini