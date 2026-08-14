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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Meskipun tantangan menanti, hindari terlibat dalam konflik apa pun dengan seseorang yang zodiak leo sayangi, baik di tempat kerja maupun di rumah. Seringkali, lebih penting untuk bersikap sopan, jadi bersikaplah bijak. 

Untungnya, leo adalah orang yang bijaksana yang memahami bahwa hidup tidak pernah selalu mulus. Untuk mengatasi masalah ini, yang leo butuhkan hanyalah sedikit kesabaran, karena ini hanyalah fase yang singkat.

Zodiak virgo mungkin merasa kewalahan karena perubahan suasana hati dan emosi yang bercampur. Cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir, karena hal itu akan menyebabkan kebingungan. Nikmati aktivitas yang disukai, seperti mendengarkan lagu atau pergi keluar bersama teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Diskusi zodiak leo dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan. Terkait karir, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan di tempat kerja.

Sementara itu, ingatlah bahwa kurang tidur dapat memicu sistem kekebalan tubuh serta mengganggu fungsi mental. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, maka hal tersebut berjalan lancar sesuai harapan leo. Hambatan besar yang sebelumnya ditemui akan teratasi dengan usaha. Leo dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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