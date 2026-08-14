Ramalan Zodiak Aries 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aries. (Freepik)
JawaPos.com - Buatlah beberapa rencana untuk pergi berekreasi, zodiak aries. Memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan, dapat membuat masa-masa sulit jauh lebih mudah dihadapi. Aries akan kagum tentang betapa banyak hal yang dapat diatasi ketika ada akhir yang terlihat.
Seluruh sikap aries menjadi lebih ringan, jadi ambil kendali dan ciptakan insentif sendiri. Lakukan sesuatu untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri atas kerja keras yang dilakukan setiap hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Bersiaplah karena pasangan zodiak aries akan mengejutkan dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantailah terkait pekerjaan dan reputasimu.
Sementara itu, aries perlu mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi sakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.
Cinta Aries
Hari ini, pasangan akan mengejutkan aries dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Aries akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia.
Balaslah hal yang sama kepadanya, karena itu akan membantu hubungan aries tumbuh dan berkembang. Bintang-bintang mendukung aries dan akan membawa keberuntungan.
Karir Aries
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur