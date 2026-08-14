Ramalan Kesehatan Libra Jumat 14 Agustus 2026: Jaga Mata dan Jangan Abaikan Rasa Cemas

JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Jumat, 14 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik.

Namun, perhatian lebih perlu diberikan pada kesehatan mata, terutama bagi Libra yang sehari-hari banyak beraktivitas di depan komputer, laptop, maupun ponsel.

Memberikan jeda kepada mata, menjaga pencahayaan ruangan, tidur cukup, serta mengelola rasa cemas menjadi beberapa hal yang penting diperhatikan.

Libra juga dapat meluangkan waktu untuk hobi atau aktivitas yang disukai agar pikiran tidak terus terbebani rutinitas.

Berikut ramalan kesehatan Libra pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Libra pada Jumat, 14 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik.

Namun, AstroTalk secara khusus meminta Libra memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mata.