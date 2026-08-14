Ramalan Zodiak Pisces 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak pisces mungkin bertemu seseorang yang menarik secara tiba-tiba. Namun, berhati-hatilah dan berikan perhatian ekstra untuk menjaga hubunganmu. Jangan terburu-buru dan cobalah berteman baik untuk memberi waktu saling mengenal.
Jika sudah memiliki pasangan, hari ini akan penuh cinta. Pisces dapat mengharapkan kehidupan asmara yang damai. Selain itu, cobalah untuk menjadwalkan makan malam romantis untuk menambah pesona hubunganmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces mungkin akan disibukkan untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Terkait karir, kumpulkan keterampilanmu untuk membangun tim dan jelaskan apa yang dibutuhkan serta diharapkan dari mereka.
Sementara itu, dapatkan manfaat dari berolahraga secara rutin dan mengikuti jam biologis tubuh dengan cermat. Terkait keuangan, arahkan kembali investasimu dan pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang mulia.
Cinta Pisces
Pisces mungkin sangat sibuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Jika masih lajang, pisces mungkin akan terlibat dalam persiapan pernikahan teman dekat.
Ini adalah masa-masa yang sibuk, tetapi juga menciptakan banyak kenangan indah dengan keluarga dan teman.
Karir Pisces
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Jawa Pos
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