Rezeki Berlimpah dan Hidup Berubah, 7 Weton Ini Konon Bakal Makin Makmur

Weton kaya, rezeki berlimpah dan naik kasta kata Primbon Jawa (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap kehidupannya terus mengalami perkembangan. Selain kondisi ekonomi yang semakin baik, peningkatan karier dan semakin luasnya kesempatan juga menjadi bagian dari perubahan hidup yang diimpikan banyak orang.
Dalam tradisi Jawa, perjalanan kehidupan seseorang terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter sekaligus peruntungan seseorang.
Ada beberapa weton yang dalam Primbon Jawa disebut mempunyai potensi memperoleh rezeki berlimpah. Mereka juga dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, baik dalam pekerjaan, usaha maupun kehidupan sosial.
Istilah "naik kasta" dalam konteks ini bukan berarti perubahan status secara harfiah, melainkan gambaran mengenai kehidupan yang semakin mapan, dihormati, dan memiliki kondisi ekonomi lebih baik.
Mengutip materi dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan menarik menurut Primbon Jawa.
Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pon sebesar 7.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal memiliki pembawaan yang santun dan mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekitarnya.
Sikap tersebut menjadi salah satu kelebihan Rabu Pon dalam membangun hubungan dengan orang lain. Mereka tidak terlalu suka membuat keributan dan cenderung mengedepankan ketenangan.
Dari sisi peruntungan, Rabu Pon disebut mempunyai jalan rezeki yang cukup baik. Kemampuan dalam pekerjaan maupun bisnis dipercaya dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Jika mampu memanfaatkan kesempatan dan mengembangkan kemampuannya, pemilik weton ini diyakini dapat mengalami peningkatan kehidupan secara bertahap.
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Jawa Pos
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