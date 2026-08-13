Rezekinya Mengalir, Wibawanya Kuat! Ini 15 Weton yang Disebut Titisan Darah Biru

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering kali digunakan untuk membaca berbagai gambaran mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang kemudian ditafsirkan melalui berbagai sumber Primbon Jawa.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik adalah mengenai weton yang disebut memiliki “darah biru”. Istilah tersebut bukan berarti keturunan bangsawan secara biologis, melainkan gambaran simbolis mengenai seseorang yang dianggap memiliki pembawaan berwibawa, karisma kuat, serta mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan.

Dalam kepercayaan tradisional, beberapa weton bahkan dikaitkan dengan kemudahan memperoleh kesempatan, keberuntungan, dan kehidupan yang berkecukupan. Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut 15 weton yang dipercaya memiliki aura tersebut, dilansir dari kanal YouTube Njoto Rato.

1. Minggu Wage – Berwibawa dan Punya Jiwa Pemimpin Pemilik weton Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat, mandiri, dan tekun. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai hambatan.

Dalam lingkungan sosial, pembawaannya dapat membuat orang lain menghormati dan mempercayai mereka. Ketegasan yang dimiliki juga menjadi modal untuk mengambil peran sebagai pemimpin.

Meski demikian, sifat tegas tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi. Jika mampu menjaga keseimbangan tersebut, potensi Minggu Wage untuk berkembang dalam pekerjaan maupun usaha dipercaya semakin terbuka.

2. Senin Pon – Karismatik dan Penuh Tanggung Jawab Senin Pon dipercaya memiliki aura yang kuat serta pembawaan yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan. Mereka umumnya digambarkan sebagai sosok bertanggung jawab dan mampu memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya.

Dalam keluarga, mereka dapat berperan sebagai sosok yang menyatukan anggota keluarga. Sementara dalam lingkungan kerja, sifat bijaksana dan kemampuan mengambil keputusan menjadi salah satu keunggulannya.