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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.55 WIB

Bukan Sekadar Kaya, 8 Weton Ini Konon Punya Rezeki dan Pengaruh Besar

Ilustrasi paling kaya raya (Freepik) - Image

Ilustrasi paling kaya raya (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa. Perhitungan tersebut kemudian digunakan dalam berbagai penafsiran mengenai karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang muncul dalam sejumlah pembahasan Primbon Jawa adalah Tibo Gedong. Istilah ini kerap dikaitkan dengan gambaran kemakmuran, kecukupan, serta peluang memperoleh rezeki.

Karena itu, weton yang disebut masuk dalam kategori tersebut sering dianggap memiliki potensi finansial yang baik. Namun, penafsiran mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan jaminan seseorang pasti kaya atau sukses.

Salah satu daftar yang membahas weton Tibo Gedong dirangkum dari kanal YouTube Belajar Bersama79.

Berikut delapan weton yang disebut memiliki potensi rezeki kuat.

1. Senin Pahing

Senin Pahing memiliki neptu 13, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam penafsiran yang beredar, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi tangguh, telaten, dan tidak gampang menyerah. Mereka cenderung mengandalkan proses panjang serta kerja keras untuk mencapai tujuan.

Kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka dalam mencari penghasilan.

Senin Pahing juga disebut memiliki pola pikir logis dan sistematis. Namun, sifat keras kepala dan kecenderungan terlalu mengejar kesempurnaan dianggap perlu dikendalikan agar tidak menghambat langkah.

2. Senin Wage

Senin Wage memiliki neptu 8, hasil penjumlahan nilai Senin 4 dan Wage 4.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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