5 Weton yang Rezekinya Dipercaya Terus Tumbuh Seiring Perjalanan Hidup, Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang semakin mapan dari waktu ke waktu.

Bukan hanya memiliki penghasilan yang cukup, tetapi juga mampu melihat kondisi finansial bertumbuh, usaha berkembang, dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih tenang.

Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta gambaran peruntungan seseorang.

Perhitungan hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk dalam hal rezeki, pekerjaan, usaha, dan perjalanan menuju kemakmuran.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki pola rezeki yang terus tumbuh seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Artinya, keberuntungan mereka tidak selalu digambarkan datang secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses panjang yang dipengaruhi kerja keras, ketekunan, karakter, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, yang membahas peruntungan weton berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki rezeki yang terus tumbuh seiring perjalanan hidup? Berikut ulasannya.

1. Senin Wage Senin Wage menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan rezeki yang terus berkembang.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Senin Wage disebut berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang secara tradisional dimaknai sebagai gambaran rezeki yang terus ada dan dapat tumbuh kembali.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat juang tinggi. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan memiliki dorongan kuat untuk memperbaiki kehidupan.

Karakter tersebut membuat Senin Wage dipercaya tidak terlalu bergantung pada keberuntungan sesaat. Mereka lebih banyak mengandalkan usaha, ketekunan, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Dalam kehidupan finansial, sifat pekerja keras dapat menjadi modal penting untuk membangun kemapanan. Seseorang yang konsisten meningkatkan kemampuan dan berani mencari peluang baru memiliki kesempatan lebih besar untuk menambah sumber pendapatan.

Menariknya, beberapa sumber yang mengutip kanal YouTube Bara Raja Cirebon menyebut Senin Wage sebagai weton yang rezekinya dipercaya selalu tersedia dan semakin berlimpah seiring bertambahnya usia.