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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.09 WIB

5 Shio Paling Beruntung Minggu Ini, Ada Peluang Baru yang Tak Disangka

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pekan 11 hingga 17 Agustus 2026 diprediksi membawa energi positif bagi sejumlah shio. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, lima shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baru, mempererat hubungan, hingga mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan yang hadir tidak selalu berbentuk materi secara langsung. Bagi sebagian shio, hoki dapat muncul melalui bantuan orang terdekat, koneksi baru, kesempatan kerja sama, maupun munculnya kembali peluang yang sebelumnya sempat dianggap hilang.

Karena itu, kemampuan membaca situasi dan keberanian mengambil kesempatan menjadi hal penting agar momentum yang datang tidak terlewat begitu saja.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diramalkan memiliki keberuntungan sepanjang pekan ini. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Tikus

Pekan ini menjadi waktu yang baik bagi pemilik Shio Tikus untuk mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Suasana hangat dan nyaman akan membuat kehidupan sosial mereka terasa lebih menyenangkan. Memasuki pertengahan pekan, bisa muncul sebuah momen emosional yang membuat hubungan dengan seseorang menjadi semakin dekat.

Bukan tidak mungkin, kesempatan tersebut juga menjadi jalan untuk kembali berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya sempat berjauhan.

Sikap terbuka dan kemampuan menjalin koneksi menjadi modal penting. Berbagai hambatan kecil yang muncul diperkirakan tidak akan terlalu mengganggu karena dukungan dari lingkungan sekitar cukup kuat.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau diprediksi menjalani pekan dengan perkembangan yang relatif lancar. Kesempatan menarik bahkan dapat datang melalui orang yang selama ini dipercaya.

Teman atau rekan kerja berpotensi membuka pintu menuju peluang baru yang sebelumnya belum terpikirkan. Karena itu, jangan terlalu menutup diri terhadap tawaran maupun perubahan yang muncul secara tiba-tiba.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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