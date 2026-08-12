Bulan Agustus Penuh Peluang, 5 Weton Ini Konon Bakal Dihampiri Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi digeruduk rezeki (senivpetro/Freepik)
JawaPos.com – Bulan Agustus tidak hanya memiliki makna historis bagi masyarakat Indonesia. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Jawa, periode tertentu juga kerap dikaitkan dengan perubahan energi, keberuntungan, serta terbukanya peluang dalam kehidupan.
Dalam tradisi kejawen dan primbon Jawa, weton kelahiran menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki kecenderungan memperoleh rezeki melalui jalur yang tidak selalu terduga. Bentuknya pun tidak melulu berupa uang, tetapi bisa berupa pekerjaan, relasi baru, kesempatan usaha, pertolongan, hingga kabar baik.
Salah satu ramalan yang beredar menyebut ada lima weton yang memiliki peruntungan cukup kuat pada bulan Agustus.
Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG.
Senin Kliwon dalam sejumlah tafsir primbon Jawa digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter tekun dan tidak mudah menyerah.
Pemilik weton ini disebut mampu memperoleh hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Peluang yang awalnya terlihat kecil bahkan dipercaya dapat berkembang menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan.
Pada bulan Agustus, Senin Kliwon diramalkan memiliki kesempatan bertemu dengan peluang baru. Jalurnya bisa melalui pekerjaan, usaha sampingan, proyek, maupun bantuan dari orang yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Karena itu, pemilik weton ini disarankan lebih peka terhadap berbagai kesempatan yang muncul. Tawaran sederhana sekalipun dapat menjadi pintu menuju pengalaman atau peluang yang lebih besar.
Jumat Pon juga termasuk weton yang dalam sejumlah kepercayaan tradisional kerap dikaitkan dengan keberuntungan.
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