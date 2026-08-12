Bulan Penuh Kejutan, 6 Zodiak Ini Diramal Mendapat Limpahan Rezeki di Agustus

Ilustrasi ketiban rezeki nomplok (benzoix/Freepik)
JawaPos.com - Keberuntungan finansial terkadang hadir melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Bisa berupa peluang pekerjaan baru, proyek tambahan, keuntungan usaha, maupun bantuan dari orang-orang terdekat.
Dalam astrologi, pergerakan planet dan posisi benda langit kerap digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan keuangan.
Meski astrologi bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan, ramalan zodiak tetap menarik bagi sebagian orang sebagai hiburan maupun bahan refleksi.
Memasuki Agustus, terdapat sejumlah zodiak yang dalam prediksi astrologi disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keuntungan atau kesempatan finansial.
Jika dikelola dengan baik, kesempatan tersebut dapat menjadi langkah awal menuju kondisi keuangan yang lebih stabil.
Berikut enam zodiak yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen.
Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, terorganisir, dan tidak mudah mengabaikan detail kecil. Sifat tersebut membuat mereka sering dipercaya untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab.
Karakter pekerja keras yang dimiliki Virgo juga dapat menjadi modal untuk memperoleh peluang finansial tambahan.
Pada Agustus, Virgo diprediksi berhadapan dengan sejumlah kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan, proyek tambahan, hubungan profesional, atau hasil dari keputusan finansial yang sebelumnya telah dibuat.
Kebiasaan terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu terkadang membuat Virgo terlambat mengambil langkah. Karena itu, ketika kesempatan muncul, keberanian mengambil keputusan tetap perlu disertai pertimbangan yang rasional.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ