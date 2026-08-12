Bulan Penuh Kejutan, 6 Zodiak Ini Diramal Mendapat Limpahan Rezeki di Agustus

JawaPos.com - Keberuntungan finansial terkadang hadir melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Bisa berupa peluang pekerjaan baru, proyek tambahan, keuntungan usaha, maupun bantuan dari orang-orang terdekat.

Dalam astrologi, pergerakan planet dan posisi benda langit kerap digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan keuangan.

Meski astrologi bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan, ramalan zodiak tetap menarik bagi sebagian orang sebagai hiburan maupun bahan refleksi.

Memasuki Agustus, terdapat sejumlah zodiak yang dalam prediksi astrologi disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keuntungan atau kesempatan finansial.

Jika dikelola dengan baik, kesempatan tersebut dapat menjadi langkah awal menuju kondisi keuangan yang lebih stabil.

Berikut enam zodiak yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen.

1. Virgo Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, terorganisir, dan tidak mudah mengabaikan detail kecil. Sifat tersebut membuat mereka sering dipercaya untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab.

Karakter pekerja keras yang dimiliki Virgo juga dapat menjadi modal untuk memperoleh peluang finansial tambahan.

Pada Agustus, Virgo diprediksi berhadapan dengan sejumlah kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan, proyek tambahan, hubungan profesional, atau hasil dari keputusan finansial yang sebelumnya telah dibuat.