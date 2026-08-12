Saat Ekonomi Tak Menentu, 4 Shio Ini Konon Mampu Menjaga Kondisi Finansial

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Namun, dalam astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya memiliki karakter lebih disiplin ketika berhadapan dengan persoalan keuangan.
Mereka digambarkan sebagai pribadi yang cenderung memikirkan masa depan, tidak mudah menghabiskan uang tanpa pertimbangan, dan mampu mencari strategi ketika kondisi ekonomi sedang kurang bersahabat.
Karakter tersebut diyakini membantu mereka mempertahankan kestabilan finansial, meski keadaan di luar tidak selalu mendukung.
Dilansir dari Horoscope.com, berikut empat shio yang disebut memiliki kecenderungan tersebut.
Kerbau dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kestabilan dan rasa aman. Meski mereka juga menyukai barang berkualitas dan tidak keberatan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dianggap bernilai, keputusan finansial mereka umumnya tetap penuh pertimbangan.
Mereka memahami pentingnya memiliki cadangan dana untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga. Karena itu, menabung dan menjaga kestabilan keuangan menjadi salah satu prioritas.
Kebiasaan tersebut membuat Kerbau dalam astrologi sering digambarkan mampu mempertahankan kondisi finansial ketika situasi ekonomi sedang tidak menentu.
Shio Ayam dikenal sebagai sosok pekerja keras dan disiplin. Mereka cenderung tidak ingin mengambil risiko yang dapat membuat kondisi finansial menjadi berantakan.
Ayam biasanya lebih suka membuat perencanaan untuk masa depan dan bersedia menunggu hasil daripada mengejar keuntungan secara instan.
Sikap tersebut juga dikaitkan dengan kecenderungan memilih investasi atau strategi keuangan untuk jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, mereka diyakini mampu menjaga keamanan finansial dalam berbagai kondisi.
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