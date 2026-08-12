Ramalan Shio Besok Kamis 13 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis, 13 Agustus 2026 menjadi informasi menarik bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan astrologi Tiongkok.

Memasuki pertengahan Agustus, pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi diprediksi menghadapi dinamika berbeda dalam urusan pekerjaan, keuangan, asmara, hingga kehidupan sosial.

Kamis dapat menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai keputusan yang telah dibuat sejak awal pekan.

Ada shio yang berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam pekerjaan, sementara lainnya justru perlu lebih selektif sebelum menerima tawaran atau mengambil keputusan penting.

Untuk shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, energi tersebut dapat memberikan pengalaman yang berbeda.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Kamis, 13 Agustus 2026, untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

1. Shio Monyet Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani Kamis, 13 Agustus 2026, dengan energi yang cukup dinamis tetapi tetap memberikan ruang untuk berpikir.