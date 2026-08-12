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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.10 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis 13 Agustus 2026: Cinta Diuji, Karier Buka Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Kamis 13 Agustus 2026, membawa perhatian pada beberapa hal yang membutuhkan sikap lebih bijaksana, terutama dalam hubungan, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan. 

Taurus mungkin merasa sedang berada dalam kondisi yang cukup melelahkan sehingga penting untuk tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. 

Dalam urusan asmara, kepercayaan menjadi bagian yang perlu diperhatikan, khususnya bagi Taurus yang sudah menikah atau menjalani hubungan serius. 

Sementara Taurus lajang justru memiliki peluang menikmati momen menarik bersama seseorang yang selama ini disukai.

Di bidang karier, peluang baru terlihat cukup terbuka, terutama bagi Taurus yang sedang mencari pekerjaan. 

Namun, urusan keuangan mengharuskan Taurus tetap disiplin terhadap tagihan dan anggaran yang sudah dibuat. 

Keputusan praktis yang dilakukan sekarang dapat memberikan manfaat lebih besar pada masa mendatang. 

Dari sisi kesehatan, kondisi tubuh sebenarnya cukup baik, tetapi Taurus tetap perlu memperbaiki pilihan makanan dan mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji. 

Editor: Novia Tri Astuti
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