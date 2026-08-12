Hari Penuh Kejutan, 4 Shio Ini Diprediksi Beruntung pada 13 Agustus 2026

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap tanggal dapat memiliki makna berbeda dalam astrologi Tiongkok. Berdasarkan ramalan populer, ada periode tertentu yang dipercaya membawa energi lebih positif bagi sejumlah shio.
Salah satunya adalah 13 Agustus 2026. Tanggal tersebut disebut menjadi momentum yang cukup menguntungkan bagi empat shio, dengan peluang munculnya kabar baik, solusi atas persoalan lama, hingga kesempatan yang tidak terduga.
Peruntungan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk materi. Bagi sebagian orang, keberuntungan dapat berupa bertemu orang yang tepat, memperoleh jawaban atas persoalan, atau mendapatkan kembali ketenangan setelah melewati masa sulit.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan pada 13 Agustus 2026.
Shio Kerbau diprediksi mendapatkan bantuan atau dukungan ketika sedang membutuhkan jalan keluar dari sebuah persoalan.
Seseorang yang sebelumnya tidak terduga bisa saja hadir membawa informasi, bantuan, atau solusi yang selama ini dicari. Masalah lama yang sempat terasa buntu pun disebut berpeluang mulai menemukan titik terang.
Sifat gigih yang dimiliki Kerbau dalam astrologi Tiongkok juga dianggap dapat menjadi kekuatan pada momentum ini. Keteguhan yang selama ini dipertahankan justru bisa membantu mereka menemukan jalan terbaik.
Karena itu, Kerbau disarankan lebih peka terhadap berbagai petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitarnya. Sebuah kabar sederhana pun bisa membawa perubahan suasana hati yang cukup besar.
Bagi Shio Kelinci, intuisi disebut menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan pada 13 Agustus.
Ada kemungkinan mereka mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini terus memenuhi pikiran. Keputusan yang sebelumnya terasa membingungkan perlahan dapat terlihat lebih jelas.
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