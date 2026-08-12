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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.41 WIB

Lebih Menikmati Kebebasan, 4 Zodiak Ini Konon Betah Menjomblo

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang lebih baik jomblo. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, memiliki pasangan mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan dalam kehidupan. Namun, ada pula orang yang justru merasa lebih nyaman ketika menjalani hari tanpa terikat hubungan asmara.

Dalam astrologi populer, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak yang dianggap sangat menghargai kebebasan, kemandirian, dan ruang pribadi.

Mereka bukan berarti tidak menyukai cinta. Hanya saja, hubungan romantis bukan selalu menjadi prioritas utama. Ada yang lebih senang mengejar impian, mengembangkan kemampuan, menikmati petualangan, atau menjalani kehidupan sesuai keinginannya sendiri.

Dilansir dari My Inner Creative, berikut empat zodiak yang dalam penafsiran astrologi populer disebut lebih nyaman menjalani kehidupan lajang.

1. Aquarius

Aquarius sering digambarkan sebagai pribadi yang sangat menghargai kebebasan. Mereka cenderung ingin mempunyai ruang sendiri untuk berpikir, berkreasi, dan mengejar berbagai hal yang dianggap penting.

Bagi Aquarius, kehidupan tidak selalu berpusat pada hubungan asmara. Mereka dapat lebih tertarik pada pengembangan diri, gagasan baru, pekerjaan, kegiatan sosial, maupun berbagai tujuan pribadi.

Karakter yang mandiri tersebut membuat Aquarius disebut kurang menyukai hubungan yang terlalu mengekang. Mereka membutuhkan pasangan yang dapat memahami kebutuhan akan ruang pribadi dan tidak terlalu menuntut perhatian setiap saat.

Karena itu, dalam penafsiran astrologi, Aquarius terkadang dianggap lebih nyaman melajang daripada berada dalam hubungan yang membuat mereka kehilangan kebebasan.

2. Aries

Aries dikenal dalam astrologi populer sebagai sosok yang berani, penuh energi, percaya diri, dan menyukai tantangan.

Mereka cenderung menikmati pengalaman baru dan memiliki keinginan kuat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ketika berada dalam hubungan, Aries tetap membutuhkan kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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