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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan menjalani hari yang cukup baik. 

Kondisi pikiran yang positif akan membantu Anda mengembangkan diri sekaligus mendapatkan kepuasan dari berbagai hal yang sedang dijalani.

Usaha dan kerja keras yang Aquarius lakukan juga berpeluang membawa kesuksesan.

Manfaatkan energi positif hari ini untuk bergerak lebih percaya diri dan mengejar tujuan yang selama ini ingin dicapai.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Rabu (12/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini memberikan peluang positif bagi Aquarius untuk berkembang.

Anda berada dalam kondisi mental yang mendukung untuk mengevaluasi diri, meningkatkan kemampuan, dan mengejar pencapaian baru. Kesuksesan dapat diraih melalui usaha yang konsisten.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara antara Anda dengan pasangan berjalan dengan suasana yang hangat. 

Anda cenderung lebih ramah dan terbuka ketika berbagi perasaan dengan pasangan sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan nyaman.

Keterbukaan tersebut membantu Anda dan pasangan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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