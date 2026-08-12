Ramalan Zodiak Capricorn 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Setelah mengalami kesibukan selama beberapa hari terakhir, zodiak sagitarius akan menemukan ketenangan dan hari yang damai. Kemungkinan, sagitarius merasa lesu karena kelelahan.

Jadi, manfaatkan hari ini untuk bersantai dan terhubung dengan diri sendiri. Selain itu, sagitarius mungkin juga harus memainkan peran penting dalam masalah keluarga.

Zodiak capricorn harus berhati-hati dalam berperilaku terhadap orang lain, jika tidak ingin menyakiti siapa pun hari ini. Pilihlah kata-katamu dengan hati-hati dan cobalah untuk mengendalikan amarah sebaik mungkin.

Jangan terlibat dalam argumen apa pun jika capricorn tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Upaya yang zodiak capricorn akan memperkuat ikatan dengan pasangan dan membantu untuk memahaminya lebih baik. Terkait karir, rasakan manfaat dari peluang pertumbuhan saat ini dengan mengasah kemampuan saat mengerjakan proyek menarik.

Sementara itu, waspadalah karena ada indikasi capricorn mengalami cedera akibat api dan benda panas. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn