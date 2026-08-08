Tahun 2026 Jadi Titik Balik! 7 Shio Ini Berpeluang Meraih Mimpi yang Lama Dinantikan

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki impian yang ingin diwujudkan. Ada yang berkaitan dengan karier, keuangan, hubungan, maupun kehidupan yang lebih tenang dan stabil.

Namun, tidak semua keinginan bisa tercapai dalam waktu singkat. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai penundaan, kegagalan, bahkan kehilangan keyakinan sebelum akhirnya menemukan momentum yang tepat.

Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa energi yang dinamis. Tahun ini kerap dikaitkan dengan keberanian, gerak cepat, perubahan, serta dorongan untuk keluar dari keadaan yang selama ini terasa stagnan.

Berdasarkan pembacaan energi dan karakter masing-masing shio, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang untuk kembali mendekati impian lama mereka.

Prediksi ini bukan kepastian mengenai masa depan, melainkan dapat dijadikan bahan refleksi mengenai keberanian, usaha, dan kesempatan yang mungkin muncul.

Berikut tujuh shio yang dirangkum dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta banyak gagasan. Mereka biasanya cepat membaca keadaan dan mampu menemukan berbagai alternatif ketika menghadapi masalah.

Namun, banyaknya pilihan terkadang justru membuat Shio Tikus sulit menentukan satu langkah yang benar-benar ingin dikejar. Keraguan dapat membuat peluang yang sudah berada di depan mata kembali terlewat.

Memasuki 2026, Shio Tikus dipercaya memasuki fase yang mendorong mereka untuk lebih fokus. Ketika satu tujuan dipilih dan energi tidak lagi terbagi ke terlalu banyak arah, peluang untuk mendapatkan hasil yang selama ini diharapkan menjadi lebih terbuka.