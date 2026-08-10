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Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.49 WIB

3 Shio yang Bisa Jadi Sultan di Tahun 2026, Harta Benda dan Kekayaannya Awet sampai Sulit Habis

Shio yang diramalkan jadi sultan di tahun 2026 saat harta benda dan kekayaannya awet sampai sulit habis. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan jadi sultan di tahun 2026 saat harta benda dan kekayaannya awet sampai sulit habis. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjadi kaya raya secara materi tentu jadi keinginan dari sebagian besar orang.

Meski demikian, tidak semua pihak bisa atau cukup beruntung menjadi mapan secara finansial karena serangkaian hal.

Meski begitu, bagi mereka yang terpilih kabar baik dikatakan akan hadir di tahun kuda api ini saat harta kepemilikan yang dipunya bisa meningkat karena kelapangan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan jadi sultan di tahun 2026 saat harta benda dan kekayaannya awet sampai sulit habis. 

1. Shio Kerbau 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, mereka yang lahir dengan shio kerbau umumnya merupakan orang dengan pribadi yang ulet kuat dan juga tabah.

Tahun 2026 ini sendiri dikatakan akan menjadi periode keemasan saat banyak hal baik datang menghampiri.

Astrolog meyakini, kebiasaan atau watak keseharian mereka akan mengantarkan pada kesuksesan besar dari jalan yang digeluti.

Seseorang dimungkinkan sukses dalam bisnis hingga memiliki kekayaan yang luar biasa banyak sampai cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.

2. Shio Kelinci

Editor: Setyo Adi Nugroho
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