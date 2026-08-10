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Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.22 WIB

3 Shio yang Bakal Punya Dompet Tebal di Agustus 2026, Duit Dalam Jumlah Besar Tiba-Tiba Datang

Shio yang diramalkan akan punya dompet tebal di Agustus 2026 saat duit dalam jumlah besar tiba-tiba datang. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan akan punya dompet tebal di Agustus 2026 saat duit dalam jumlah besar tiba-tiba datang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Mendapatkan rezeki dadakan atau durian runtuh sering kali jadi keinginan dan harapan dari banyak orang.

Meski tidak mustahil, tetapi terkadang orang begitu mengharapkan hal tersebut hadir supaya keadaan hidupnya bisa berubah.

Menarik, di tahun 2026 ini sendiri dikatakan akan ada sejumlah pihak yang cukup beruntung memperoleh banyak rezeki berbentuk materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan akan punya dompet tebal di Agustus 2026 saat duit dalam jumlah besar tiba-tiba datang.

1. Shio Kuda

Sebagian dari mereka yang bershio kuda diramalkan akan punya kerezekian yang baik di bulan Agustus 2026 ini.

Astrolog meyakini, di pertengahan tahun 206 dapat menjadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan kelapangan rezeki yang hadir.

Mereka yang berzodiak satu ini dikatakan akan mudah memperoleh banyak uang dari serangkaian tempat.

Malahan terkadang uang bisa dengan sendirinya hadir melalui perantara teman atau kerabat terdekat sehingga tinggal sedikit diupayakan.

2. Shio Kelinci

Editor: Hanny Suwindari
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