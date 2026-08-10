Deretan 12 Pilihan Karier yang Paling Cocok Buat Zodiak Virgo Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Virgo dikenal memiliki kepribadian teliti dan sistematis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Karakter ini membuat Virgo cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Virgo sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), dijelaskan mengenai 12 pilihan karier yang paling cocok bagi zodiak Virgo menurut astrologi.

1. Akuntan

Ketelitian terhadap detail dan kepekaan terhadap angka membuat profesi ini sangat sesuai bagi mereka.

Mereka mampu membantu klien mengelola keuangan sekaligus memastikan kewajiban pajak tetap terpenuhi dengan baik.