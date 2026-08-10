Deretan 12 Pilihan Karier yang Paling Cocok Buat Zodiak Virgo Menurut Astrologi

Pilihan karier yang paling cocok buat zodiak virgo menurut astrologi. (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak Virgo dikenal memiliki kepribadian teliti dan sistematis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Virgo sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), dijelaskan mengenai 12 pilihan karier yang paling cocok bagi zodiak Virgo menurut astrologi.
1. Akuntan
Ketelitian terhadap detail dan kepekaan terhadap angka membuat profesi ini sangat sesuai bagi mereka.
Mereka mampu membantu klien mengelola keuangan sekaligus memastikan kewajiban pajak tetap terpenuhi dengan baik.
Sikap teliti ini membuat mereka dapat diandalkan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan klien.
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