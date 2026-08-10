Simak Ramalan Zodiak Libra 10 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi menjalani hari dengan suasana hati yang lebih gembira.
Kondisi emosional yang positif ini akan tercermin dari cara berpikir dan bertindak sepanjang hari.
Energi yang baik membuat Libra lebih percaya diri menghadapi berbagai aktivitas. Meluangkan waktu untuk meditasi juga dapat membantu menjaga ketenangan sekaligus membuat pikiran semakin jernih.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.
Secara umum, hari ini Libra berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Pikiran dan tindakan Anda dipenuhi energi positif sehingga berbagai aktivitas terasa lebih ringan untuk dijalani. Meluangkan waktu untuk meditasi dapat membantu mempertahankan ketenangan dan membuat Anda semakin bahagia.
Hubungan asmara Libra berjalan dengan suasana yang lebih terbuka. Anda akan lebih tulus dalam mengungkapkan perasaan kepada pasangan, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan bermakna.
Keterbukaan tersebut juga membantu Anda memahami pasangan dengan lebih baik. Bagi Libra yang sedang menjalani hubungan, ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan emosional.
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