Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 10 Agustus 2026 | 16.43 WIB

Simak Ramalan Zodiak Libra 10 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi menjalani hari dengan suasana hati yang lebih gembira.

Kondisi emosional yang positif ini akan tercermin dari cara berpikir dan bertindak sepanjang hari.

Energi yang baik membuat Libra lebih percaya diri menghadapi berbagai aktivitas. Meluangkan waktu untuk meditasi juga dapat membantu menjaga ketenangan sekaligus membuat pikiran semakin jernih.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (10/8), dikutip dari sumber horoskop Veda.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini Libra berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Pikiran dan tindakan Anda dipenuhi energi positif sehingga berbagai aktivitas terasa lebih ringan untuk dijalani. Meluangkan waktu untuk meditasi dapat membantu mempertahankan ketenangan dan membuat Anda semakin bahagia.

Cinta Libra

Hubungan asmara Libra berjalan dengan suasana yang lebih terbuka. Anda akan lebih tulus dalam mengungkapkan perasaan kepada pasangan, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan bermakna.

Keterbukaan tersebut juga membantu Anda memahami pasangan dengan lebih baik. Bagi Libra yang sedang menjalani hubungan, ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan emosional.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore