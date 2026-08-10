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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.25 WIB

5 Zodiak Ahlinya Berbohong, Pandai Sembunyikan Kebenaran Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak pandai berbohong. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak pandai berbohong. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi mengatakan bahwa beberapa zodiak sama sekali tidak bisa berbohong.

Di sisi lain, sebagian zodiak sangat terampil memutarbalikkan kebenaran sehingga tidak ada yang pernah menyadarinya.

Kita semua sesekali berbohong demi kebaikan, tetapi beberapa zodiak jauh lebih pandai menyembunyikannya daripada yang lain.

Melansir astotalk, berikut zodiak yang paling pandai berbohong dan pandai menyembunyikan kebenaran.

1. Gemini

Gemini adalah ahli dalam mengubah identitas. Alih-alih berbohong secara terang-terangan, mereka memilih versi kebenaran mana yang akan mereka sampaikan.

Menangkap mereka berbohong sangat sulit, mereka selalu memiliki penjelasan logis untuk setiap ketidakkonsistenan.

Bahkan ketika dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, Gemini cenderung tidak akan mengakui bahwa mereka tidak mengatakan seluruh kebenaran.

2. Scorpio

Scorpio biasanya tidak berbohong, hanya tidak menceritakan semuanya.

Editor: Hanny Suwindari
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